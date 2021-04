NBA – Lakers, Kyle Kuzma duro su Andre Drummond: “Non ha mai avuto un allenatore serio”

Andre Drummond sta incontrando qualche difficoltà con la maglia dei Los Angeles Lakers. L’ambientamento del lungo sta procedendo più lentamente del dovuto, forse anche a causa degli infortuni di LeBron James e Anthony Davis.

Kyle Kuzma ha attribuito le cause di queste difficoltà al passato di Drummond. Secondo lui il nuovo compagno non sarebbe mai stato in un sistema impegnativo, con allenamenti di un certo livello.

È normale che abbia queste difficoltà. Per lui giocare con i Lakers è un grade passo in avanti. Di fatto non è mai stato allenato realmente durante la sua carriera. Ha giocato a Detroit e a Cleveland, passare ai campioni in carica non è una cosa da poco.

Fonte: Lakers Daily