I Los Angeles Lakers hanno trovato una almeno effimera, per il momento, tranquillità, vincendo due partite di fila contro Charlotte e Miami, entrambe all’OT. Russell Westbrook ha realizzato due triple-doppie in queste partite, ma ha anche commesso 15 palle perse totali. Una statistica evidenzia inoltre come le sue 5.1 palle perse di media in questo avvio stagionale siano superiori a quelle di Kuzma, Caldwell-Pope e Harrell, ovvero i tre giocatori ceduti per lui, sommate.

Nonostante le vittorie, le palle perse di Westbrook sono un problema da risolvere. Anthony Davis e il resto della squadra ne sono consapevoli e hanno provato a porvi rimedio. “Ne abbiamo parlato per capire come comportarci per aiutarlo a ridurre le palle perse. Ne abbiamo parlato e si è visto questa sera” ha dichiarato AD dopo la gara contro Miami. Solo dopo aver dato un’occhiata al box score però il lungo giallo-viola si è accorto che Westbrook aveva perso 8 palloni, più di tutti in squadra. “Ho detto che le ha ridotte e invece ne ha perse 8. Ha fatto una tripla-doppia, almeno non è stata una quadrupla-doppia” ha scherzato Davis dopo aver capito la gaffe.

AD on Westbrook:”We had a conversation about what he wants to see from us so we can help him cut down the turnovers. We talked about it, & it showed tonight.” AD glanced at boxscore: “I say that, & he got 8. But at least it wasn’t – he had a triple double, not a quadruple double”

