NBA – Lakers, Malik Monk e l’ispirazione presa da Nick Young

Malik Monk, guardia dei Los Angeles Lakers, ha dichiarato di ispirarsi a un indimenticato ex gialloviola, Nick Young.

Swaggy-P ha fatto parlare di sé specialmente per le gesta fuori dal campo, a parte in qualche stagione. Monk però ha dichiarato di ispirarsi a lui, non nello stile di gioco ma nella scelta di non tatuarsi sul braccio destro.

“Al liceo ho iniziato a tatuarmi verso i 17 anni. Poi ho sentito che Young aveva scelto di non tatuarsi sul braccio destro perché voleva usarlo solamente per fare canestro. Mi è piaciuta questa cosa e ho voluto seguire il suo esempio ma è l’unica cosa che ho preso da lui” ha aggiunto velocemente Monk.

Della dichiarazione in questione c’è ancora traccia su Twitter.

No tats on the right arm Strictly for buckets — Nick Young (@NickSwagyPYoung) August 15, 2014

Chissà se Monk manterrà fede ai buoni propositi, al contrario di quanto fatto da Young che un paio d’anni dopo il tweet ha cambiato idea, avendo finito lo spazio sulle altri parti del corpo.