I Los Angeles Lakers sono stati legati praticamente a tutte le voci commerciali finora in questa offseason. Anche se è così ogni anno dall’inizio dell’NBA a causa della fama che circonda i Purple & Gold, il fermento commerciale ha chiaramente più interesse in questa stagione che mai prima per i Lakers, almeno nella memoria recente, perché “preoccupati” dalle condizioni di LeBron e Davis.

Sam Amick di The Athletic ha rotto il ghiaccio parlando dell’aria che tira all’interno del front office dei Lakers.

Da Jeanie Buss in giù, i Lakers apprezzano i superpoteri cestistici di James e sono ben consapevoli che non dureranno per sempre. Gli infortuni a James e Davis della scorsa stagione sono stati un promemoria sgradito. Tant’è vero che alcuni dirigenti dei Lakers temono che questa finestra possa essere ancora più breve di quanto inizialmente speravano. Proprio per questo motivo, stanno cercando il pezzo giusto/i pezzi giusti per tornare sulla cima della montagna della NBA.

Anche se non è esattamente una novità che LeBron James stia invecchiando e Davis abbia dei problemi fisici in NBA, i Lakers si comporteranno sicuramente come se d’ora in poi avranno rendimenti decrescenti da lui proprio perché sono “preoccupati”.

