La trade deadline NBA è fissata per stasera alle 21 ora italiana e, anche vista la clamorosa sconfitta di questa notte contro Portland, è probabile che i Los Angeles Lakers faranno qualche mossa. Nelle scorse ore i giallo-viola avrebbero discusso con Toronto Raptors e New York Knicks per uno scambio a tre squadre, come riportato da Mike Scotto.

Nell’ambito di questa trade, i Lakers otterrebbero Cam Reddish (appena ottenuto da New York ma non gradito da coach Tom Thibodeau). I Knicks prenderebbero invece Goran Dragic, fuori dai progetti dei Raptors. Infine Toronto riceverebbe Talen Horton-Tucker e Nerlens Noel. Ci sarebbe inoltre la possibilità, da parte di LA, di inserire anche Kendrick Nunn, che ancora non è sceso in campo in questa stagione e assente probabilmente almeno fino a marzo.

Sources: The Lakers, Knicks and Raptors have discussed a 3-team trade. Lakers get Cam Reddish and Alec Burks. Knicks get Goran Dragic and draft picks. Raptors get Talen Horton-Tucker and Nerlens Noel. There’s also a chance Kendrick Nunn is added to the trade as talks continue — Michael Scotto (@MikeAScotto) February 10, 2022