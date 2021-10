I Los Angeles Lakers stanotte torneranno subito in campo per un back-to-back in trasferta contro gli Oklahoma City Thunder. Dopo due vittorie di fila, i giallo-viola contro OKC potrebbero dover fare a meno della coppia LeBron James – Anthony Davis. Il primo sicuramente non ci sarà, sempre a causa dell’infortunio alla caviglia subito qualche giorno fa contro Memphis: James aveva già saltato la partita di ieri contro San Antonio.

LeBron James is out tonight in OKC with right ankle soreness. — Mike Trudell (@LakersReporter) October 27, 2021

Davis invece è in dubbio, classificato come “questionable” a causa dell’infortunio al ginocchio subito nel corso della gara contro gli Spurs. AD era tornato in campo per il supplementare vinto dai Lakers, ma potrebbe essere tenuto a riposo in via precauzionale.

Anthony Davis is questionable to play at OKC with right knee soreness. — Mike Trudell (@LakersReporter) October 27, 2021