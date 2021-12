Nella notte i Los Angeles Lakers hanno toccato uno dei punti più bassi del loro inizio di stagione, perdendo di 18 in casa contro i Phoenix Suns. La differenza tra le due squadre è apparsa evidente, sebbene venissero considerate entrambe contender prima dell’inizio della RS. I Lakers sono così scivolati sul 16-16, a quota 3 sconfitte consecutive contro Timberwolves, Bulls e Suns. Dopo la gara dello Staples Center, LeBron James ha commentato le difficoltà che stanno incontrando i giallo-viola, anche privi di Anthony Davis per almeno un mese.

Dobbiamo stare uniti, uniti. Sappiamo che siamo in un momento difficile, tra giocatori che rientrano dai infortuni, altri dentro e fuori dai protocolli anti-Covid. Alcuni sono infortunati. Bisogna rimanere uniti finché non saremo al completo o vicini ad essere al completo. Ovviamente abbiamo tanti ragazzi fuori al momento, ma mi è piaciuto molto come abbiamo lottato. È stata una battaglia stasera, purtroppo non siamo riusciti a fare abbastanza.