I Los Angeles Lakers preparano il colpo da 90 e stanno trattando con gli Washington Wizards per Russell Westbrook. Di questo rumors si era già parlato nelle scorse settimane ma sembrava irrealistico visto lo stipendio della point guard, che guadagnerà 44 milioni di dollari nella prossima stagione e 47 in quella successiva (che è una Player Option).

I dettagli dello scambio non sono ancora ufficiali, ma secondo Shams Charania dovrebbero rientrare nell’affare Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope e Kyle Kuzma. Il giocatore degli Wizards vorrebbe cambiare aria dopo una sola stagione nella capitale e i Lakers sarebbero la sua destinazione preferita, essendo Westbrook di Los Angeles. Ovviamente l’inserimento di Kuzma e Harrell in questa trattativa farebbe saltare lo scambio con Sacramento che sembrava imminente.

Sarà curioso valutare anche quali saranno le conseguenze di questa mossa per Washington, visto che Bradley Beal potrebbe presto chiedere anche lui la cessione, a maggior ragione alla luce di questa mossa di mercato.

The Lakers and Wizards are discussing a trade that would send Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope for Westbrook, sources tell @TheAthletic @Stadium. The Lakers’ No. 22 pick in the Draft could be in play, too. https://t.co/RQOnlyVnBS

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 29, 2021