Dopo un paio di mesi folli, la star NBA dei Brooklyn Nets, LaMarcus Aldridge, ha recentemente parlato di quell’orribile serata di aprile che lo ha costretto al ritiro nettamente in anticipo. Il 36enne ha raccontato ai giornalisti l’episodio traumatico relativo ad alcuni problemi cardiaci che lo avevano bloccato.

Secondo Aldridge, quella notte in cui i Nets giocarono contro i Los Angeles Lakers il 10 aprile 2021, è stata semplicemente inimmaginabile. È passato dal giocare allo Staples Center alla sua stanza d’albergo a Los Angeles e, infine, all’ospedale.

“Quella notte è stata drammatica per me. Ero tipo ‘Ho decisamente finito’ “, ha condiviso Aldridge. “Era una combinazione di cose che non avevo mai sperimentato. Sono state 24 ore travolgenti di nuove esperienze con una condizione cardiaca. È stata una notte molto spaventosa per me”.

Dopo aver inizialmente firmato con i Nets a metà della stagione NBA 2020-2021 proveniente dai San Antonio Spurs, il sette volte All-Star NBA LaMarcus Aldridge ha finito per giocare solo un totale di cinque partite per i Nets prima che si verificasse quell’incidente traumatico che lo ha portato al ritiro. Poco dopo, Aldridge si è ritirato dall’NBA dopo 15 stagioni memorabili. Ci auguriamo che d’ora in poi non debba più lasciare l’NBA, a meno che sarà lui a dire stop.

