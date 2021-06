Sono passati ormai un paio di mesi da quando, completamente a sorpresa e a stagione in corso, LaMarcus Aldridge ha annunciato il suo ritiro. Il lungo aveva da poco firmato con i Brooklyn Nets dopo aver ricevuto il buyout da San Antonio, quando un problema al cuore che si portava dietro da diversi anni lo ha fatto spaventare a tal punto da decidere di smettere di giocare. In una intervista a The Athletic, il lungo ex Spurs ha raccontato di aver sofferto di una sorta di depressione dopo il ritiro perché “incapace di trovare uno scopo” dopo tanti anni in NBA. Aldridge ha anche raccontato qual è stato il rimpianto più grande della sua carriera, anzi l’unico: riguarda il suo rapporto con Damian Lillard a Portland.

Dicono che è facile dire le cose col senno di poi. Quando invecchi diventi più saggio e vedi le cose più chiaramente. Penso che quando invecchi, il tuo ego si riduce anche. Forse tutte queste cose sono vere. L’unica cosa che avrei voluto fare meglio durante la mia carriera, se mi guardo indietro, è avere un miglior rapporto con Dame. Credo che ascoltassimo troppo le persone che avevamo intorno, forse questo ha contribuito a soffocare il nostro rapporto. Da quando ci siamo separati abbiamo sicuramente un rapporto migliore. Ma penso che il più grande rimpianto sia proprio non avere avuto una relazione migliore con lui. È difficile perché la gente vede la carriera che ho avuto, ma non cosa ho fatto per arrivarci. Credo che io e Dame avremmo dovuto parlare di più e cercare di sviluppare un rapporto migliore. Parte di questo è il fatto che lui fosse giovane, stava cercando di trovare la sua strada, mentre io avevo lavorato duro per arrivare al punto in cui ero. Desidererei aver lavorato ancora più duramente… L’unico rimpianto che ho è che avrei potuto lavorare di più per avere un rapporto con Dame.

Aldridge e Lillard hanno giocato insieme dal 2012, quando la point guard fu scelta al Draft, al 2015, quando il lungo lasciò Portland per San Antonio. Dame era stato anche tra i primi a condividere un messaggio di vicinanza per l’ex compagno dopo l’annuncio del ritiro.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.