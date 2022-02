L’attuale contratto di 10 giorni di Lance Stephenson con gli Indiana Pacers in NBA è scaduto. Questo è già il suo quarto contratto di 10 giorni con la squadra, il che significa che i Pacers non possono più offrirgli un altro contratto a breve termine.

La buona notizia per Stephenson è che, secondo più report, Indiana ha deciso di offrirgli un accordo che vedrà il veterano 31enne rimanere con nel roster dei Pacers per il resto della stagione:

After four consecutive 10-days, Lance Stephenson is signing a contract with the Indiana Pacers for the rest of the season, sources tell @TheAthletic @Stadium. Stephenson earns full deal after averaging 9.4 points and 4.2 assists in 17 Pacers games.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2022