La superstar dei Golden State Warriors, Steph Curry, è stato fenomenale questa notte perché ha segnato 49 punti, frutto di 11 triple nella loro vittoria per 136 a 97 contro gli Oklahoma City Thunder di ieri notte.

Secondo ESPN Stats & Info, Steph Curry ha chiuso la sua 20esima uscita da 30 punti dalla pausa per l’All-Star Game, un’impresa compiuta l’ultima volta dalla leggenda NBA dei Los Angeles Lakers Kobe Bryant, che aveva terminato con 22 partite con questi numeri durante la sua epica stagione 2005-2006.

Inoltre, sabato è stata la quarta partita di Curry con 11 triple, che è di gran lunga la più alta serie in una stagione nella storia del campionato.

