Gli appassionati NBA ricorderanno ancora vividamente ciò che successe nel finale di una partita tra Los Angeles Lakers e Toronto Raptors allo Staples Center nel 2010. Per i più giovani o per chi vuole semplicemente rivivere quell’episodio, qui c’è il video con la ormai immancabile telecronaca di Niccolò Trigari su Sportitalia. Lapo Elkann, seduto in prima fila, si alzò per toccare un pallone che stava uscendo ma che era ancora giocabile dai Raptors, con José Calderon letteralmente anticipato. Un siparietto diventato storico quando si parla di NBA qua in Italia, e che Lapo ha voluto ricordare ironicamente ieri su Twitter. “Vi sblocco un ricordo: ero titolare dei Lakers e anticipai il grande José Calderon. Ricevetti un applauso da Adam LeVine” ha scritto Elkann, ricordando anche la reazione divertita del frontman dei Maroon 5, tifoso giallo-viola, seduto al suo fianco in tribuna.

Vi sblocco un ricordo 🪄: ero titolare nei @Lakers e anticipai il grande @JmCalderon 🏀 . Ricevetti anche un applauso da @adamlevine pic.twitter.com/TuwLSSf9Jv — Lapo Elkann (@lapoelkann_) October 16, 2021

Taggato nel tweet, Calderon ha risposto a Lapo: “Ricordo questo episodio e non ero troppo felice!”. A quel punto Elkann ha replicato nuovamente, scusandosi con lo spagnolo per il galeotto anticipo inconsapevole: “Ancora una volta ti chiedo scusa! Spero di incontrarti molto presto. Mi piacerebbe parlarti della mia fondazione LAPS, potremmo fare qualcosa insieme per i ragazzi che vogliono giocare a basket nei posti più difficili”.

Once again Sorry 🙏🏻🏀. I hope to meet you again very soon 🙌. Would love with my foundation LAPS and a Champion like you do something together for kids in difficult places that want to play basketball ❤️ 🤝 https://t.co/T2Y97jKU5w — Lapo Elkann (@lapoelkann_) October 17, 2021