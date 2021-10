Kevon Looney dei Golden State Warriors si è aperto su come Steve Kerr migliori l’intera squadra NBA tutti i giorni. Giunto alla sua settima stagione con gli Warriors, Kevon Looney ha imparato molto da coach Steve Kerr. Questo è anche il motivo per cui il capo allenatore dei Dubs è sempre stato la sua idea di “grande mentore”.

“Un grande allenatore per me infonde disciplina nei suoi giocatori, ma dà loro anche abbastanza fiducia per poter camminare da soli”, ha detto Looney su “Morning Roast” di 95.7 The Game tramite NBC Sports. “Steve Kerr parla sempre di essere veloce, sciolto e disciplinato. Questo è stato il nostro motto per anni qui agli Warriors”.