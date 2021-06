Sia Kevin Durant che James Harden hanno giocato una partita molto particolare in Gara-5 contro i Bucks. Il primo ha realizzato una prestazione mai vista prima, stando in campo tutti e 48 i minuti. Il secondo, che fino a poco prima della partita sembrava non dovesse giocare, è stato in campo 46′, anche se in condizioni precarie, influenzando comunque la difesa di Milwaukee. Harden sarà a disposizione anche per Gara-6, mentre ancora non ci sarà Kyrie Irving.

La prossima partita potrebbe sancire il passaggio dei Brooklyn Nets alle Finali di Conference ed è quindi di capitale importanza. A Steve Nash è arrivato un suggerimento molto particolare su come gestire il minutaggio di KD e Harden in Gara-6, direttamente da Reggie Miller. La leggenda degli Indiana Pacers fa ora il telecronista, anche durante questi Playoff, ma ha mandato il suo messaggio via Twitter.

“La butto lì per vedere la vostra risposta… Se foste Steve Nash e i Nets, terreste fuori sia James Harden che Kevin Durant in Gara-6 per via dei tanti minuti giocati nell’ultima partita, puntando tutto su Gara-7?” ha chiesto Miller, suggerendo dunque i DNP delle due stelle per averle fresche in Gara-7. Inutile dire che la proposta è stata accolta con tante prese in giro sui social.

I’m just going to throw this out there to see what the responses will be.. If your Steve Nash and the Nets, would you sit James Harden AND Kevin Durant in Game 6 because of the heavy minutes tonight, and push all your chips to the center of table for Game 7?? — Reggie Miller (@ReggieMillerTNT) June 16, 2021

