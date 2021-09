Wilt Chamberlain, in vita, è stato un risaputo donnaiolo. Si è perso il conto di quante donne abbia avuto nel corso della sua vita, terminata nel 1999 a 63 anni per un problema cardiaco. Nonostante questo, la leggenda NBA, negli ultimi mesi di vita, aveva dichiarato che avrebbe preferito “avere la stessa donna mille volte, che mille donne diverse una volta”. Ora l’immagine di Chamberlain rischia però di subire un grosso danno dalle accuse di stupro rivoltegli dall’attrice e cantante americana Cassandra Peterson.

Peterson, 70 anni, è famosa per essere stata Elvira, Mistress of the Dark, presentatrice TV in stile horror che tra l’altro compare saltuariamente anche nei Simpsons. A breve uscirà un suo libro autobiografico e, in un’intervista a People per presentarlo, la donna ha lanciato le accuse a Wilt Chamberlain, risalenti ad una festa nella villa dell’ex giocatore a Bel Air negli anni ’70. Questo il passaggio nel libro:

Perché non ho urlato, lottato o me ne sono andata? Quando un uomo di 2 metri e 15 per 140 kg ha le sue mani intorno al tuo collo, non c’è davvero molto che puoi fare. Avrei dovuto denunciarlo alla polizia? State scherzando? Quante possibilità pensate che possa avere una ex showgirl, attrice disoccupata, contro una superstar del mondo dello sport?

A People, Cassandra Peterson ha raccontato l’episodio e come il movimento Me Too degli ultimi anni l’abbia convinta a denunciare pubblicamente i fatti, nonostante il suo presunto aggressore sia morto da oltre 20 anni.

Sono stata in silenzio e non ho detto nulla per tutta la mia vita. La cosa triste è che Wilt era un mio amico. È stato mio amico per tantissimi anni, per questo mi ha fatta sentire ancora peggio, sembrava tutto più inquietante e io un’idiota. Voglio dire, mi sono quasi convinta di essere io la persona cattiva per averlo lasciato accadere. Poi è arrivato il movimento Mee Too e ho iniziato a pensare: “Aspetta un secondo. Non ho fatto nulla di mare. Lui ha fatto qualcosa di male, di davvero molto male”.