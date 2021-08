Ci è voluto quasi un mese, ma alla fine Lauri Markkanen ha trovato sistemazione. Il lungo finlandese era restricted free agent dopo 3 anni ai Chicago Bulls, squadra che voleva lasciare senza però trovare troppi pretendenti. Nelle scorse settimane si era parlato di Dallas e Charlotte, alla fine saranno i Cleveland Cavaliers a firmarlo, come riportato da Adrian Wojnarowski.

Cleveland e Chicago si sono accordate per una sign&trade a tre squadre con Portland, mediante la quale Markkanen firmerà un quadriennale da 67 milioni di dollari con i Bulls e verrà immediatamente ceduto ai Cavs. Nell’ambito di questo scambio, i Bulls riceveranno Derrick Jones Jr e una scelta del primo turno protetta dai Blazers, più una del secondo turno da Cleveland. Larry Nanche Jr finirà invece a Portland.

Markkanen nell’ultima stagione ha mantenuto 13.6 punti e 5.3 rimbalzi di media.

ESPN Sources: Cleveland’s acquiring Chicago’s Lauri Markkanen in three-way sign and trade with Portland. Bulls get Derrick Jones Jr., POR’s lottery protected future 1st and Cavs’ future second-rounder. POR gets Larry Nance Jr. https://t.co/CgN3mhaLHY

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 27, 2021