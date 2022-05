Zach LaVine, subito dopo l’eliminazione dei Chicago Bulls dai Playoff, non era stato troppo rassicurante su una propria permanenza in Illinois. Il giocatore, quest’anno All Star per la prima volta in carriera, sarà free agent in estate e libero di firmare altrove. LaVine ha giocato a Chicago per 5 stagioni, raggiungendo la postseason solo in quella corrente grazie agli innesti di Nikola Vucevic, DeMar DeRozan e Lonzo Ball. Proprio il padre di quest’ultimo, LaVar, si è detto sicuro: LaVine lascerà Chicago in estate. Intervistato da David Kaplan, LaVar Ball ha detto:

LaVine è andato, e vi dirò anche perché. Ok, tutto è cominciato con Zach LaVine. Zach LaVine di qua, Zach LaVine di là. Poi ti infortuni, succedono un po’ di cose e indovina chi fa le giocate decisive? Tutto ciò che sento dire è DeMar. DeMar, DeMar, DeMar. Non vuole essere il secondo violino, e chi non vorrebbe andare a vivere a Los Angeles? LaVine vuole tornare sulla West Coast.

Secondo Ball, LaVine sognerebbe una firma con i Los Angeles Lakers che, com’è risaputo, non hanno spazio salariale a meno di un inserimento di Russell Westbrook in una sign-and-trade. Ad oggi sembra improbabile una firma della guardia con i giallo-viola, ma nel mercato NBA mai dire mai. Solo il tempo ci dirà se la previsione di LaVar sia stata azzeccata oppure se si rivelerà essere solo l’ultima sparata di un personaggio così controverso.