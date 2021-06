Ieri i Portland Trail Blazers sono stati eliminati al primo turno di Playoff per la quarta volta negli ultimi cinque anni. Oggi la franchigia ha annunciato la separazione da Terry Stotts, che sedeva sulla panchina di Portland dal 2012, primo anno di Damian Lillard in NBA. Per la prima volta quindi Dame avrà un coach diverso da Stotts, ed ha già detto chi vorrebbe sulla panchina dei Blazers nella prossima stagione: Jason Kidd, nelle mire anche di Boston.

Il problema è che Portland sembrerebbe più indirizzata su Chauncey Billups, attuale assistente di Tyronn Lue ai Clippers che deve ancora fare la prima esperienza da head coach. Se alla fine i Blazers non accontenteranno Lillard, il rischio è quello di allontanare ancora di più la superstar, che già dopo l’eliminazione aveva usato parole interpretabili come un ultimatum. Secondo The Athletic, le altre franchigie, comprese quelle dei top market, sarebbero molto vigili sulla situazione in evoluzione di Lillard a Portland, pronte a gettarsi a capofitto nella corsa al giocatore se quest’ultimo chiedesse di essere ceduto.

Sources: Several NBA teams — including the top markets — are intensely monitoring the future of Damian Lillard in Portland for an opening to make trade offers.

Full story with @jwquick at @TheAthletic on the Blazers‘ pivotal head coach decision: https://t.co/NcU6DoUCK0

