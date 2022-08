NBA – Le cinque trattative per Kevin Durant che non sono decollate

Kevin Durant resta ancora un giocatore dei Brooklyn Nets nonostante i suoi rapporti molto tesi con il front office e la richiesta di cessione.

Finora però i Nets non hanno ricevuto proposte ritenute interessanti, anche se ci sono stati dei sondaggi da parte di diverse franchigie NBA, come è normale che sia per un giocatore di questo calibro. Finora però nessuna trattativa è entrata nel vivo, anzi la maggior parte dei discorsi si sono stoppati sul nascere.

Shams Charania di The Athletic ha fatto il punto sulle opzioni di trade che sono nate finora senza concretizzarsi.

L’ultima squadra in ordine di tempo a interessarsi a KD è stata Philadelphia che avrebbe anche dei giocatori interessanti da offrire (Tyrese Maxey e Tobias Harris su tutti) ma non ha il pacchetto di scelte che interessa a Brooklyn, visto che tutte quelle del primo turno sono bloccate fino al 2029.

Tra la fine di Giugno e l’inizio di Luglio sia i Milwaukee Bucks sia i Denver Nuggets hanno bussato alla porta dei Nets per capire quali fossero le richieste senza poi andare avanti. Stesso modus operandi dei New Orleans Pelicans che si sono fermati di fronte alla richiesta di inserire nello scambio Brandon Ingram. Il mese scorso, invece, gli Atlanta Hawks hanno fatto un’offerta che comprendeva John Collins, De’Andre Hunter e una serie di scelte ma la proposta è stata rifiutata da Brooklyn.

A queste notizie vanno aggiunte quelle circolate nelle scorse settimane riguardo i Boston Celtics e i Toronto Raptors. Finora però nessuna le squadre che hanno bussato alla porta dei Nets è andata vicina ad accaparrarsi Durant e i 198 milioni di dollari del suo contratto.