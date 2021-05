Manca sempre meno al Play-in più atteso tra i 4 in programma prima dei Playoff: quello tra Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. Nei giorni scorsi avevano nuovamente preoccupato le condizioni di LeBron James, uscito anzitempo dall’ultima partita contro New Orleans Pelicans per l’ennesimo problema alla caviglia destra. Fin da subito il giocatore aveva rassicurato, dicendo che sarebbe stato in campo per il Play-in. Ora è arrivata anche la conferma di coach Frank Vogel, dopo l’ultimo allenamento a cui LeBron James ha preso parte normalmente: contro gli Warriors sarà in campo.

Ha sentito del piccolo fastidio alla caviglia, ma ci sarà per il Play-in. Oggi ha partecipato a tutto l’allenamento, sarà disponibile.

Sperando ovviamente di vederlo al 100%, visto che LeBron ha saltato 26 delle ultime 30 partite dei Lakers sempre per l’infortunio alla caviglia e relative ricadute. I giallo-viola dovranno vincere la gara secca contro Golden State per evitare un secondo Play-in contro la vincente di Memphis-San Antonio. Nelle condizioni fisiche in cui versa la squadra losangelina, un match in più è assolutamente da evitare per potersi concentrare sulla prossima sfida contro Phoenix.

Nessun problema anche per Anthony Davis, che aveva avuto qualche noia all’inguine nel finale di stagione regolare. Lo stesso lungo dei Lakers ha dichiarato che la sua spalla e il suo adduttore sono sani e di essere prontissimo per la sfida a Golden State.

Davis said that both his adductor and shoulder are fine, that he’s healthy and ready to go come Wednesday’s game. — Mike Trudell (@LakersReporter) May 18, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.