Il quartier generale di Nike, situato in Oregon, è un vero e proprio gioiello aziendale: il campus comprende 75 edifici e si estende su quasi 300 acri di terreno. Tra questi 75 edifici ce n’è uno, tra i più recenti, che la multinazionale ha dedicato a LeBron James, suo atleta di spicco. Si chiama “LeBron James Building” e Bleacher Report ha avuto l’opportunità di visitarlo.

La struttura non ha solo il nome di LeBron: all’ingresso ci sono un canestro e una metà campo sulla quale sono segnati tutti i canestri di James in carriera. Non solo, però: tutto l’edificio è pieno di attrezzature e campi sportivi che servono sia per allenarsi che per misurare qualsiasi dato corporeo. Nike li utilizza per fare i propri test e di recente lo stesso LeBron si è allenato nel palazzo a lui dedicato. Tra le altre cose, ci sono un campo da basket hi-tech che prende nota di tutti gli aspetti dei tiri che si fanno, uno da calcio in sintetico, una pista di atletica di 200 metri e un rettilineo di 100 metri per i test di velocità.

Il “LeBron Building” era stato annunciato nel 2019, e già allora la superstar dei Lakers era rimasta sbalordita: “È surreale, è stato un onore essere parte di questa azienda negli ultimi 18 anni. Sapere che un edificio col mio nome risiederà in questo campus è davvero un onore, è qualcosa di speciale”. Vedere per credere.