NBA – Le parole di DeAndre Jordan fanno sperare LeBron e tutti i Lakers

LeBron James è tornato in palestra mentre i Los Angeles Lakers inizieranno il training camp nei prossimi giorni. Anche Russell Westbrook si è messo al lavoro, pronto a intraprendere il suo primo periodo con i Lakers.

Anche un altro nuovo membro NBA dei Lakers, DeAndre Jordan, è entusiasta di vestire il Purple & Gold. Si è trovato improvvisamente superfluo nei Brooklyn Nets, nonostante avesse aiutato Kevin Durant e Kyrie Irving a unirsi alla squadra bianconera. Ma ora è con un’altra compagine fortissima e sa che avrà un ruolo molto importante per i Lakers. Jordan è assolutamente consapevole di come può dare una mano alla franchigia gialloviola:

“Penso che il mio ruolo per qualsiasi squadra in cui mi trovo siamo più o meno sempre lo stesso. Gioco per difendere il ferro, cerco di limitare gli avversari, stoppare i tiri degli altri, prendere rimbalzi e aiutare i miei compagni di squadra nel miglior modo possibile, mantenendo vivi i nostri possessi il più a lungo possibile. Voglio essere un’arma in più su entrambe le estremità del campo ed essere un bravo ragazzo nello spogliatoio. Questo il mio obiettivo praticamente in ogni squadra di cui faccio parte e sono entusiasta di essere qui e lavorare con questi ragazzi”.

Le parole del neo acquisto in NBA dei Lakers, DeAndre Jordan, sono a dir poco interessanti. Vediamo se essere diventeranno anche fatti oppure resteranno solo dichiarazioni. Non abbiamo molto dubbi che metterà in atto quanto detto perché ci crede veramente e, quando ci credi, poi ce la fai. Jordan potrà essere certamente un fattore importante nella corsa al titolo dei Lakers. Naturalmente anche per lui molto dipenderà dalla sua integrità fisica, come lo sarà per tutti i giocatori che vestono il Purple & Gold.

Leggi anche: Il curioso legame fra i Los Angeles Lakers e le nonne italiane, secondo Carmelo Anthony