I Philadelphia 76ers stanno avendo grandissimi problemi in questa post season. Dopo aver perso Danny Green per il resto della serie del secondo turno dei playoff NBA contro gli Atlanta Hawks a causa di un infortunio al polpaccio, è chiaro che Joel Embiid non sta bene.

A causa di un persistente problema al ginocchio, Embiid ha giocato quasi su una gamba sola e ha segnato solo 17 punti tirando 4 su 20 dal campo contro gli Hawks in gara-4. Anche se ha catturato 21 rimbalzi, ha lottato per tutta la partita con questo problema fisico dopo essere uscito brevemente nel secondo quarto per ricevere cure mediche.

Dopo il match, Embiid, che ha avuto una lunga storia di infortuni gravi, non ha trasmesso fiducia nella sua triste situazione.

“Anche prima di tornare negli spogliatoi mi sentivo come se non fossi me stesso. Immagino che già lo sappiate. Non ho più bisogno che lo ripeta. Sto solo cercando di fare il meglio che posso”.

I commenti sconsolati di Embiid sul suo infortunio stridono con la sua personalità, considerando che è sempre stato sfacciato e audace in NBA. Ma forse il candidato MVP vuole solo essere più pragmatico e temperare le aspettative dei tifosi. Una cosa buona per lui è che torneranno a casa per gara-5.

