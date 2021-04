La notizia dell’improvviso ritiro di LaMarcus Aldridge, arrivata ieri, ha colpito tutto il mondo NBA. C’è però chi ne è stato naturalmente più toccato: i Nets hanno approvato la decisione di Aldridge, Damian Lillard lo ha salutato con affetto e si è esposto anche Gregg Popovich. Il coach dei San Antonio Spurs ha allenato il lungo dal 2015 al mese scorso, sotto la sua guida il giocatore è stato 3 volte All Star,1 volta nel secondo quintetto All-NBA e 1 volta nel terzo.

Popovich ha commentato il ritiro di Aldridge con queste parole:

LaMarcus ha avuto una grandissima carriera. È stato un professionista encomiabile, con abilità uniche e un profondo rispetto per il basket. Gli siamo grati per il suo contributo, sia dentro che fuori dal campo, durante i suoi anni qui a San Antonio. Sono fiero di lui per aver preso questa difficile decisione e auguriamo a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro.