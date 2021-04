Nella giornata di ieri, Minneapolis è stata teatro di scontri tra folti gruppi di cittadini e la polizia. Il motivo è tristemente il solito: un altro afroamericano ucciso dalla polizia. Daunte Wright è stato colpito dai proiettili di un agente in circostanze ancora non del tutto chiare. La notizia, poco più di un anno dopo l’omicidio di George Floyd sempre a Minneapolis, ha colpito profondamente la comunità afroamericana, tanto che la partita tra Timberwolves e Nets è stata rinviata. Prima della gara di stanotte tra San Antonio Spurs e Orlando Magic, Gregg Popovich ha parlato dell’accaduto e di tutto ciò che c’è di sbagliato nel sistema americano.

Secondo Popovich stragi nelle scuole, polemiche sulle elezioni, disinformazione sul Covid-19 e brutalità della polizia sarebbero tutte cose collegate. E avrebbero un’unica origine: le bugie che alcune persone in posizioni di potere continuano a raccontare alla popolazione. Questo il lungo discorso di Popovich, sempre molto esplicito e vocale in questi casi:

Fa venire la nausea. Quante volte dovrà ancora succedere? Può venirci la nausea, ma quell’individuo è morto! È morto! La sua famiglia è in lutto. I suoi amici sono in lutto. E noi andiamo avanti come se non fosse successo nulla. È finita, finché non troveremo persone con un po’ di leadership, buon senso ed energia per indicarci la giusta direzione. È tutto collegato. Proviamo le stesse cose quando parliamo di armi e stragi. Tutti vediamo cosa succede tra le persone di colore e la polizia. La stessa cosa vale per le stragi dei nostri bambini. Va avanti e tutti si domandano: “Quando la finiremo?”. Ovviamente io non ho queste risposte. Ma le persone che continuano a combattere per mantenere lo status quo non sono brave persone. Le sentite ogni volta. Ho menzionato il nostro Governatore del Texas, Abbott. È vergognoso ed è impossibile sentirlo parlare.

L’altro giorno si parlava di armi e lui se ne è uscito col solito discorso. Il vecchio, ridondante e mitologico: “Stanno per venire a prendervi le armi. Quello è il prossimo passo. Vi porteranno via le vostre armi”. Nessuno porterà via le armi a nessuno, e lui lo sa. Quindi è un bugiardo. Ma vuole mantenere la sua poltrona. Vuole continuare ad avere potere. Quindi dirà qualsiasi cosa pur di mantenere il favore di Donald Trump e dei Repubblicani.

Stesso discorso per le elezioni. A febbraio ha fatto il commento più ridicolo e oltraggioso sulle elezioni, dicendo che l’integrità di queste ultime fosse un’emergenza. Sa che è una bugia, ma lo dice comunque. Quindi è una cattiva persona. Le cose sono due: o è ignorante, oppure è consciamente distruttivo. Sa che non era vero. È la stessa persona che ha mentito ed ha provato a disorientare tutti sulla settimana di gelo che abbiamo avuto in Texas. Queste sono le persone che hanno raccontato le bugie che ci hanno portati allo scorso 6 gennaio [con i fatti di Capitol Hill, ndr]. Non è forse tutto collegato? Dai!

E sono le stesse persone che mentono su questo virus. “È una bufala” diceva il presidente Trump. Ma si è fatto segretamente il vaccino. E la gente continua a seguirlo. Quante migliaia di persone si sarebbero potute salvare? I Repubblicani che hanno seguito Trump, non possono nominarli tutti, sono complici. Per questo non possono smascherare questa grande bugia. Non riescono ad opporsi ad un presidente che ha detto, ancor prima delle elezioni, che sarebbero state truccate perché è un codardo. Voleva fare in modo che, se non avesse vinto, avrebbe potuto dire: “Ve l’avevo detto”. È come se io vi dicessi prima di una partita: “Gli arbitri ce la faranno perdere. La Lega ce l’ha con noi”. E in caso di sconfitta poi dichiarassi: “Ve l’avevo detto”. È infantile, disgustoso e pericoloso.

Queste persone vogliono il bene della Nazione? Hanno dei nipoti? Vogliono che i loro nipoti vadano a lavorare o a scuola e si preoccupino di non venire uccisi? Quindi preoccupatevi di più di loro invece che delle vostre posizioni di potere. Con la polizia, è la stessa dannata cosa. Quanti ragazzi neri devono venire uccisi senza alcuna ragione? Dobbiamo scoprire chi finanzia queste persone. Voglio sapere quali proprietari NBA finanziano queste persone che perpetuano queste menzogne. Magari sarebbe un bel punto di partenza, se tutto fosse trasparente.