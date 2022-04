Questa notte i Brooklyn Nets, nonostante finalmente una partita di livello da parte di Kevin Durant, hanno perso di nuovo contro i Boston Celtics. I bianconeri sono così diventati l’unica squadra di questo primo turno dei Playoff 2022 a subire uno sweep. La sdelusione è ovviamente enorme, anche perché ad inizio stagione i Nets erano considerati i favoriti per il titolo ad Est. I problemi nel corso della stagione sono stati tanti: il malcontento di James Harden, la disponibilità solo a mezzo servizio di Kyrie Irving e infine l’assenza di Ben Simmons. Tutte cose che hanno impedito di dare continuità ad un roster che presentava elementi di alto valore.

Dopo Gara-4 al Barclays Center, si attendevano le dichiarazioni finali proprio di KD e Irving, che sono arrivate. Durant ha difeso l’operato di Steve Nash, alla sua seconda stagione da coach in NBA: parole che probabilmente preannunciano una conferma dell’allenatore nonostante la cocente delusione.

“Once we finally got together we had a mission and wanted to make the playoffs and see what kind of noise we could make. We didn’t make any noise but we got to the playoffs.”

-Kevin Durant pic.twitter.com/7es4pQcIls

— DaveEarly (@DavidEarly) April 26, 2022