In NBA si continua a parlare di quanto accaduto ieri notte tra Nikola Jokic e Markieff Morris, entrambi espulsi. Se i giocatori dei Miami Heat si sono chiusi in un silenzio stampa, il centro serbo dei Nuggets si è presentato davanti alle telecamere. Jokic ha parlato anche dell’episodio, facendo almeno parzialmente mea culpa.

Nikola Jokic: “It’s a stupid play. I feel bad… I think it was a dirty play and I just needed to protect myself. I am not supposed to react that way… it happens. I feel bad. I am not supposed to react that way but I got to protect myself… it was just in the moment.”

