NBA – Le preoccupanti parole di Victor Oladipo sulla sua gamba

Victor Oladipo ha fin qui giocato 2 partite con i Miami Heat, ai quali era arrivato il giorno della trade deadline da Houston. Il giocatore ha segnato 6 punti alla prima contro gli Warriors e poi 8 ieri notte contro i Cavaliers, tirando complessivamente 5/21. Negli ultimi anni Oladipo ha avuto parecchi problemi di infortuni, che sta ancora cercando di superare: in questa stagione ha disputato 31 partite.

Dopo la gara contro i Cavs, Oladipo ha parlato delle proprie condizioni fisiche rilasciando però qualche dichiarazione preoccupante per i tifosi Heat e per il suo futuro. Il contratto dell’ex Pacers e Rockets è in scadenza in estate, e nei mesi scorsi aveva proprio rifiutato una proposta di rinnovo da parte di Houston.

Victor Oladipo revealed tonight that a strength deficit between his legs remains, "One leg is stronger than the other. So I have some hypertrophy in one leg than the other. So working my way back and finding my balance is something I'm continuing to work at."

