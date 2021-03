NBA – Le prima parole di Nicolò Melli da giocatore dei Dallas Mavericks

Nicolò Melli ha da poco lasciato la sua prima formazione NBA, i New Orleans Pelicans, per raggiungere altri due europei, ovvero Luka Doncic e Kristaps Porzingis, ai Dallas Mavericks, franchigia texana che ha visto giocare un altro europeo fenomenale, probabilmente il più forte di tutti i tempi: Dirk Nowitzki.

“Gli ultimi giorni son stati molto intensi e ricchi di emozioni e pensieri.Ieri sera è ufficialmente iniziata la mia avventura con i Dallas Mavericks e non potrei essere più carico per questo nuovo capitolo della mia carriera!”, come scritto da Melli stesso su Instagram.

L’esperienza di Melli in NBA non è stata finora esaltante perché, dopo un inizio convincente con la franchigia della Louisiana, ha sempre meno visto il campo, fino ad arrivare alle ultime settimane dove l’italiano non ha praticamente mai mai messo piedi sul parquet, nonostante le bellissime parole dette nei suoi confronti da parte di Zion Williamson, indubbiamente il talento più importante di NOLA.

Ora Melli proverà a riscattarsi con la canotta dei Dallas Mavericks, tradizionalmente una franchigia che punta tantissimo sui non americani. Oggi parliamo di Luka Doncic e Kristaps Porzingis ma, guardando al passato, possiamo pensare a Dirk Nowitzki, Steve Nash e JJ Barea, storica bandiera dei texani con origini portoricane che a gennaio ha deciso di lasciare l’NBA per firmare in Spagna con l’Estudiantes, squadra di Madrid in cui milita anche un altro italiano, Alessandro Gentile.

Qualora dovesse andare male anche quest’esperienza in NBA, l’Europa l’aspetterebbe a braccia apertissime, in particolar modo l’Olimpia Milano, tant’è che nelle ultime settimane La Gazzetta dello Sport ha più volte scritto che in estate le formazione allenata da Ettore Messina proverà ad affondare il colpo sul ragazzo nativo di Reggio Emilia e che ha già giocato per le Scarpette Rosse.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.