NBA – Le reazioni dei giocatori alla sentenza sull’omicidio di George Floyd

Si è conclusa nelle scorse ore la vicenda dell’omicidio di George Floyd, avvenuto oltre un anno fa a Minneapolis per mano dell’agente Derek Chauvin. La giuria ha proclamato il poliziotto colpevole di tutti i capi d’accusa: una notizia che ha portato sollievo e soddisfazione anche nel mondo NBA. Nei giorni scorsi la stessa Lega aveva avvertito le franchigie di prepararsi, qualora un epilogo diverso da questo avrebbe potuto portare gli atleti a protestare o addirittura scioperare, come avvenuto nella “bolla” di Orlando.

Tante sono state comunque le reazioni sui social dei giocatori NBA. A partire da LeBron James, che ha twittato una sola parola: “Accountability”, vale a dire “Responsabilità”.

“Giustizia e responsabilità! Cose che non avrei mai pensato di vedere. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma questo è un fantastico inizio per la riforma di cui questo Paese ha bisogno!” ha invece commentato Karl-Anthony Towns, stella dei Timberwolves.

Justice and Accountability! Things I never thought I would see. There’s much more work to do, but this is an amazing start working toward the reform this country NEEDS!

— Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) April 20, 2021