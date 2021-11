La NBA ha reso note le sanzioni per quanto accaduto nella partita tra Miami Heat e Denver Nuggets di lunedì notte. Nikola Jokic ha avuto la “peggio” in questo senso e dovrà scontare una partita di sospensione senza stipendio. Questo porterà il centro serbo a perdere 210.417 dollari.

Markieff Morris è stato solo multato, di 50.000 dollari: la somma massima prima che un giocatore possa fare ricorso. Anche Jimmy Butler, non coinvolto direttamente nello scontro fisico, è stato sanzionato. La stella degli Heat, che a distanza ha minacciato Jokic di “sistemare le cose fuori dal campo”, è stato multato di 30.000 dollari per “aver cercato di far degenerare” la situazione.

Jokic salterà la prima partita dalla stagione 2018-19.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/LY1p6ooesW — NBA Communications (@NBAPR) November 10, 2021