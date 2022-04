Non arrivano buone notizie per i Dallas Mavericks, che nelle scorse ore hanno sottoposto Luka Doncic agli esami di rito dopo l’infortunio al polpaccio subito nell’ultima gara di stagione regolare. I test hanno confermato lo stiramento del polpaccio sinistro, ma i tempi di recupero dello sloveno non sono chiari. Doncic rimarrà out a tempo indeterminato, anche se una sua foto mentre entrava all’ospedale con un tutore alla gamba non ha certo rassicurato.

Domenica Dallas affronterà gli Utah Jazz in Gara-1 del primo turno di Playoff e la presenza di Doncic è in forte dubbio. I Mavs avranno tempo fino a venerdì per informare ufficialmente sullo status della loro stella in vista dell’inizio della postseason.

According to league rules, Dallas is not required to publicly list a status (probable/questionable/doubtful/etc.) until Friday at 6 PM ET in advance of Saturday’s Game 1 against visiting Utah at 1 PM ET.

— Marc Stein (@TheSteinLine) April 12, 2022