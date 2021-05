I Los Angeles Lakers hanno vinto l’NBA Play-In contro i Golden State Warriors grazie alla magica tripla doppia di LeBron James (22+11r+10a), autore anche della tripla decisiva da circa 9 metri in faccia a Steph Curry. Anche Anthony Davis ha fatto il suo perché ne ha segnati 25 e ha catturato 12 rimbalzi nel successo di Los Angeles sulla franchigia della Bay Area.

I Golden State Warriors dovranno giocare un’altra gara per provare a essere ai playoff e gli avversari saranno i giovanissimi Memphis Grizzlies, che hanno battuto i San Antonio Spurs nell’altro Play-In, disputatosi sempre questa notte. Steph Curry ne ha messi 37 ma non sono bastati perché la società di L.A. si è imposta 103 a 100.

LeBron James, come detto sopra, è stato monumentale, nonostante non fosse al 100%, e gli Warriors non hanno potuto far altro che inchinarsi di fronte a questi Lakers in NBA. Ma appunto le speranze dei gialloblu non sono finite perché potranno giocarsi un posto in post season contro i Grizzlies, guidati da un mostruoso Jonas Valanciunas, autore di 23 punti e soprattutto 23 rimbalzi. Sì, non è un refuso: ha davvero portato a casa 23 rimbalzi! Il match si svolgerà nella notte tra venerdì e sabato alle 3.

