I Los Angeles Lakers hanno perso di nuovo, l’undicesima sconfitta nelle ultime 14 gare. Stavolta a battere i giallo-viola sono stati i Toronto Raptors, corsari alla Crypto.com Arena per 103-114: una partita indirizzata già nel primo quarto, in cui i Lakers hanno segnato solo 12 punti. Nel corso della partita è apparsa più volte evidente la frustrazione di LeBron James, autore di 30 punti, per l’ennesimo risultato negativo che si stava concretizzando.

A metà secondo quarto, con i Lakers a -19, James è stato inquadrato mentre urlava ai propri compagni per un brutto atteggiamento in difesa.

Lebron is all of us with all due respect 🤦‍♂️pic.twitter.com/DDqdzeNmtl — Mark Jackson’s Burner (@casualtakeking) March 15, 2022

Nel terzo periodo LeBron, per salvare un pallone, lo ha scagliato con una forza esagerata contro Scottie Barnes.

Lebron took all the built up anger from this season out on Scottie Barnes 😭 pic.twitter.com/Ay3aPK5XX4 — JT Enthusiast ⭐️ (@MambaSzn24) March 15, 2022

Infine dopo la partita la superstar dei Lakers non si è presentata in conferenza stampa, probabilmente troppa la rabbia per l’ennesimo KO di una stagione che vede la sua squadra al nono posto, con una sola gara di vantaggio su New Orleans, decima.