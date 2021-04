NBA – LeBron James avrà un ruolo importante nel Liverpool e nei Red Sox

Nelle scorse settimane, LeBron James ha comprato una quota di minoranza dei Boston Red Sox, una delle squadre più celebri della MLB, ed ha aumentato quella che ha da anni nel Liverpool. La stella dei Los Angeles Lakers non ha mai nascosto di voler possedere una franchigia NBA, obiettivo che ovviamente potrà perseguire solo quando si ritirerà. Nel frattempo però è già un imprenditore, nel mondo dello sport e fuori da esso.

In una intervista a The Athletic, Tom Werner, produttore televisivo presidente sia del Liverpool che dei Red Sox, ha parlato proprio di quello che sarà il ruolo di LeBron e di Maverick Carter con le sue due squadre. Anche Carter, socio di LeBron in diversi progetti, è infatti entrato nelle due squadre come azionista di minoranza. James, secondo Werner, avrà un ruolo chiave in entrambi i club grazie alle sue conoscenze, del ruolo in Nike e del suo impegno nel sociale.

Werner ha prodotto con James e Carter il programma televisivo “Survivor’s Remorse” e fa parte de consiglio di amministrazione della SpringHill Company di LeBron.

“Vogliamo che i Red Sox siano il più inclusivi possibile, un posto dove tutti si sentano benvenuti. Oggi sembra ovvio, ma i Red Sox hanno avuto una storia molto complicata quando si parla di razzismo. Lavoriamo molto duro per creare un’organizzazione più inclusiva dalla base al vertice. E sono contento che LeBron e Mavericks siano proprietari dei Boston Red Sox perché credo possano aiutarci a rappresentare meglio il baseball ai nostri tifosi. Sarei sorpreso se non avessero un ruolo nelle decisioni di entrambe le squadre. Le loro idee saranno le benvenute. Penso che la relazione tra un consumatore e una squadra sportiva sia emozionale. Considero Maverick uno dei miei amici più cari e ho speso tante ore parlando con lui di strategia, allenamento, delle lezioni che ho imparato da Jurgen Klopp e di quelle che lui ha imparato come un osservatore attendo del calcio” ha dichiarato Werner.

LeBron non avrà ovviamente un ruolo nel decidere quali giocatori la squadra inglese punterà sul mercato. Tuttavia, secondo The Athletic, la sua amicizia con tanti sportivi e il suo peso specifico in questo mondo potrà essere molto importante nel reclutamento degli atleti. James inoltre avrebbe già avuto un ruolo fondamentale nell’accordo tra il Liverpool e Nike come sponsor tecnico, dopo la battaglia legale vinta con New Balance.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.