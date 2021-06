Si potrebbe definire la fine di un’era oppure il ritorno ad una vecchia era: LeBron James ha deciso che nella prossima stagione abbandonerà il numero 23 per tornare al 6 che aveva quando vinse i due titoli ai Miami Heat. Lo riporta The Athletic, che aggiunge come il cambiamento diventerà ufficiale dopo l’uscita di “Space Jam: A New Legacy” il prossimo mese. Nel film James indossa proprio il 6, come si vede nel trailer.

Il 23 e il 6 sono gli unici due numeri indossati da LeBron in carriera. Il 23 a Cleveland, sia nella prima che nella seconda esperienza, e in queste prime tre stagioni a Los Angeles. Il 6 invece nei quattro anni a Miami e in Nazionale con Team USA. Il 23 dei Lakers non verrà comunque preso da Anthony Davis, che dovrebbe mantenere il 3.

First look: LeBron James will change his Lakers jersey number to No. 6 next season after donning the number in his new movie “Space Jam: A New Legacy.” pic.twitter.com/VZksn1qVCy — Shams Charania (@ShamsCharania) June 9, 2021

