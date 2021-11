Questa notte è arrivata un’altra deludente sconfitta per i Los Angeles Lakers. Nel primo match dal ritorno dall’infortunio di LeBron James, la squadra ricca di stelle NBA non è riuscita a rimettersi insieme poiché i Lakers si sono inchinati ai Boston Celtics 108 a 130. È arrivata un’altra sconfitta pesante contro una squadra che dovrebbero assolutamente battere, indipendentemente dallo stato di forma di alcuni giocatori. Eppure non è successo.

Dopo la partita, LeBron James ha voluto dare una sveglia ai suoi compagni di squadra dei Lakers, esortandoli a giocare con grinta e passione. Di seguito potete trovare le dichiarazioni complete del #6 dei Lakers riassunte nel tweet di Michael Corvo di ClutchPoints:

“Dobbiamo sicuramente giocare meglio… Abbiamo 65 partite ma non possiamo accorgerci all’ultimo e poi… Non dobbiamo avere panico ma dovrebbe esserci un senso di urgenza ogni volta che scendiamo in campo”. “Comunque non è mai così male come potrebbe sembrare e non è mai così bene come potrebbe sembrare”. https://twitter.com/michaelcorvoNBA/status/1461911407440633859

Se i Lakers vogliono tornare ai loro standard da contender di 2 anni fa, devono trovare un modo per iniziare a ottenere un maggior numero di vittorie contro avversari sulla carta più scarsi. Altrimenti i playoff non sono così scontati in questa selvaggia Western Conference.

Leggi anche: Philadelphia punta James Harden per il prossimo anno?