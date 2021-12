Nelle scorse ore aveva destato qualche sospetto un tweet abbastanza misterioso di LeBron James, ancora privo di interpretazione. Poco fa Shams Charania ha dato aggiornamenti importanti sulle condizioni della superstar dei Los Angeles Lakers, risultata positiva al Covid-19 un paio di giorni fa. Da regolamento NBA, LeBron dovrebbe rimanere in quarantena per almeno 10 giorni, a meno che non riesca a risultare negativo a due tamponi nel giro di 24 ore.

James sarebbe già risultato negativo ad uno, anche se non è chiaro che tipo di test abbia fatto. Oltre a questo, si sentirebbe bene e Davis ha rivelato che è asintomatico. Se riuscisse a bruciare le tappe, il giocatore potrebbe anche rientrare prima del previsto. Un grosso “se”, sicuramente non indifferente per i Lakers, che nonostante la vittoria su Sacramento di ieri notte sono ancora sul 12-11.

“LeBron is gonna be in protocols for at least 10 days.. I have been told that he is feeling fine & has already had 1 negative test” ~@ShamsCharania#PatMcAfeeShowLIVE #LakeShow pic.twitter.com/azsBAN8j1t

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) December 2, 2021