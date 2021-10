Russell Westbrook ha completamente steccato la sua prima partita ufficiale con i Los Angeles Lakers, dopo non aver certo fatto molto meglio in preseason. La point guard, arrivata in estate da Washington, si è limitata a 8 punti con 4/13 al tiro, distribuendo 4 assist a fronte di altrettante palle perse. I Lakers hanno perso contro i Golden State Warriors, nonostante le ottime prove delle altre due stelle, LeBron James ed Anthony Davis.

Viste le cifre e la prestazione, Westbrook ha subito ricevuto molte critiche. Non da parte dei compagni, che anzi lo hanno sostenuto. LeBron James in conferenza stampa ha commentato la brutta prova di Russ, senza fare drammi perché “è solo una partita”.

LEBRON: “I told Russ to go home & watch a comedy. Something to put a smile on his face. I told him don’t be so hard on yourself, it’s one game. We are all competitors & feel like s**t when we don’t play well & to our abilities.” pic.twitter.com/gzJlsh2bPr

— Ballislife.com (@Ballislife) October 20, 2021