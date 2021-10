C’è stata un po’ di paura ieri notte durante la gara tra Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies, quando LeBron James è rimasto a terra per un infortunio alla gamba. Subito la mente di tutti è andata alla passata stagione, quando la superstar giallo-viola aveva giocato solo 45 partite per una brutta distorsione alla caviglia. Fortunatamente l’infortunio non si è rivelato qualcosa di grave, LeBron si è rialzato poco dopo e ha continuato la partita.

In conferenza stampa James ha commentato l’infortunio, ammettendo di essersi lui stesso spaventato:

La prima cosa che ho pensato è stata: “Non di nuovo”. Ovviamente perché è stata una situazione simile, ma non la medesima. Quando un giocatore ti cade sulla gamba non c’è nulla che tu possa fare e non sono riuscito a togliere la gamba in tempo. Ora mi fa un po’ male e lo farà anche domani quando mi sveglierò. Spero però di poter giocare martedì.

Il prossimo impegno dei Lakers, che contro i Grizzlies hanno ottenuto la prima vittoria stagionale, sarà proprio martedì contro i San Antonio Spurs.

LeBron James said he feels “a little sore” and admitted having a “not again feeling” during his knee scare pic.twitter.com/WI5ZQ0zOX5 — Mark Medina (@MarkG_Medina) October 25, 2021



LEGGI ANCHE:

Carmelo Anthony trascina i Lakers alla vittoria e sale nella classifica marcatori all time