Il mese scorso aveva iniziato a levarsi qualche voce contraria al torneo Play-in, introdotto l’anno scorso per la “bolla” di Orlando, confermato in questa stagione e probabilmente anche per le prossime. La NBA non disdegna affatto un aumento del numero di partite “importanti” per questioni economiche, ma la scelta a molti non è piaciuta. Prima erano stati i Dallas Mavericks, attraverso Luka Doncic e Mark Cuban, a criticare il Play-in: ora invece LeBron James ha lanciato una vera e propria bordata contro questa nuova introduzione in pianta stabile.

“Chiunque abbia ideato questa m***a va licenziato” ha sentenziato LeBron dopo l’ennesima sconfitta dei suoi Los Angeles Lakers nella notte, contro i Toronto Raptors. Ovviamente la domanda gli è stata posta proprio nell’ottica che lui stesso debba parteciparvi. Con l’ultimo KO i Lakers sono infatti scivolati al settimo posto, superati da Portland oltre che da Dallas. Se la stagione finisse oggi, i giallo-viola sarebbero costretti a disputare il Play-in dopo essere partiti come i favoriti per il titolo. Un’idea che a James, che nel frattempo ha avuto altri problemi alla caviglia infortunata, non piace per niente dal momento che significherebbe aggiungere altre gare al fitto calendario della sua squadra.

LeBron James on the play-in tournament: “Whoever came up with that s— needs to be fired” — Dave McMenamin (@mcten) May 3, 2021

I Lakers hanno un record di 36-28, appaiati sia con Dallas che con Portland quanto per tutte e tre mancano 8 partite da giocare. Tra pochi giorni i giallo-viola avranno inoltre lo scontro diretto contro i Blazers, per il quale sarà importante recuperare James al meglio.

