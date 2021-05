LeBron James da qualche anno è azionista del Liverpool e solo pochi mesi fa aveva aumentato la propria quota, acquistandone anche una nei Boston Red Sox in MLB. Evidentemente l’investimento sta portando ottimi frutti e la stella dei Los Angeles Lakers ha deciso di raddoppiare. È notizia delle scorse ore che LeBron ha deciso di comprare una quota di minoranza anche del club spagnolo del Malaga.

LeBron non entrerà nel Malaga come privato, ma tramite una delle sue aziende, la RedBird Capital Partners. Per ora la quota del giocatore è appena di 600 azioni, quindi molto bassa, ma si pensa che l’obiettivo sia accrescerla col passare degli anni come fatto col Liverpool.

Il Malaga attualmente milita in Segunda Division, la nostra Serie B, ed è undicesimo in classifica. Fino a pochi anni fa era stabilmente in Liga e nel 2012-13 aveva anche partecipato alla Champions League, arrivando fino ai quarti di finale.

