LeBron James ha aggiunto un altro tassello alla sua già leggendaria carriera, segnando il tiro della vittoria dell’All Star Game di questa notte nella “sua” Cleveland. La superstar dei Los Angeles Lakers ha chiuso la gara con 24 punti, eclissato nello score dal compagno Steph Curry, MVP con 50 punti segnati.

Dopo la gara, in conferenza stampa, LeBron ha dedicato il game-winner a Michael Jordan, suo idolo da ragazzino e dirimpettaio nelle ormai note discussioni su chi sia il giocatore migliore della storia NBA. Jordan era presente alla gara insieme a molti membri della lista dei migliori 75 giocatori NBA, in occasione del 75° anniversario della Lega: prima della partita c’è stato anche un abbraccio tra i due.

Una parte di me non sarebbe qui oggi se non fosse stato per l’ispirazione di MJ. Ho sempre voluto essere come lui quando ero ragazzino. È pazzesco che il tiro della vittoria stanotte sia stato un fadeaway, è stato ispirato proprio a Michael Jordan.