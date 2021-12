La situazione in NBA è talmente disperata in termini di assenze per Covid-19 che LeBron James, scherzosamente, dopo la vittoria su Houston ha detto a Metta Sandiford-Artest, presente in collegamento dallo studio durante le interviste post-partia, di “tenersi pronto”. L’ex Lakers, campione NBA nel 2011, si è ritirato da qualche anno e non gioca in NBA dal 2017, quando indossava proprio la maglia giallo-viola.

Su Twitter, Sandiford-Artest ha risposto allo scherzoso invito di James dicendo però di non essere pronto per un contratto decadale. “Ehi ragazzi, magari fossi pronto per un contratto di 10 giorni, ma non lo so. Cavolo, magari lo fossi! Però sono sicuramente pronto per un contratto di 10 minuti” ha risposto ironicamente Artest.

Hey guys . I wish I was ready for a 10 day. But I’m not. Man I wish I was. Lol.

I’m for sure ready for a 10 minute contract though — Metta World Peace (@MettaWorld37) December 29, 2021

Artest, che di recente ha cambiato nuovamente nome dopo il matrimonio con Maya Sandiford, ha da poco compiuto 42 anni. Nelle scorse settimane Joe Johnson, che ne ha 40, è tornato in NBA dopo quasi 4 anni di assenza.