L’eliminazione dei Los Angeles Lakers, che hanno perso 4-2 al primo turno contro Phoenix, ha colto di sorpresa un po’ tutti. Il lato positivo è che ora la franchigia giallo-viola avrà qualche mese di riposo dopo quasi una “doppia stagione” senza pause. Le Finals vinte nel 2020 risalgono infatti ad ottobre, con il training camp per l’anno 2020-21 che è iniziato a fine novembre. Un po’ di riposo sarà fondamentale per LeBron James, che ormai ha 36 anni ed è reduce da una stagione molto travagliata dal punto di vista fisico.

Fondamentalmente per questo motivo James, dopo Gara-6 contro i Suns, ha dichiarato che in estate si concentrerà sulla Tune Squad piuttosto che sulle Olimpiadi di Tokyo. LeBron non tornerà quindi a giocare con la Nazionale americana dopo il suo ritiro nel 2012. La superstar dei Lakers sarà invece “in campo” in Space Jam: A New Legacy, che negli USA uscirà a luglio.

LeBron James said in his post-game media address that his off-season priority is Space Jam 2 “instead of the Olympics.”

Time away from the game naturally makes the most sense for James, 36, after the Lakers’ faced the shortest offseason in league history.

