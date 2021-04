Nelle scorse settimane il famoso brand di orologi di lusso Audemars Piguet ha avviato una collaborazione con Marvel. In particolare è stato prodotto un orologio nel cui quadrante è stato scolpita la figura del supereroe Black Panther, ovviamente in oro bianco. La particolarità è che ne è stato prodotto un solo pezzo, messo all’asta e venduto per la cifra record di 5.2 milioni di dollari. All’evento, presentato da Kevin Hart, erano presenti anche diversi sportivi, come LeBron James e Serena Williams.

In più, Audemars ha prodotto 250 “copie” del sopracitato orologio. Copie si fa per dire, visto che sono comunque fatte di oro bianco, con un case di titanio e una smussatura di ceramica. Il loro prezzo? 162.000 dollari ciascuna. La notte tra giovedì e venerdì, quando i Los Angeles Lakers hanno affrontato i Boston Celtics allo Staples Center, LeBron a bordocampo è stato fotografato proprio con uno di questi orologi al polso.

Nel 2013 LeBron James collaborò proprio con Audemars per un orologio, possibile quindi che questo gli sia stato donato come mossa pubblicitaria. Sicuramente in questi anni James non ha mai nascosto la propria ammirazione per Black Panther, un supereroe particolarmente popolare tra gli afroamericani per ovvie ragioni. L’eroe Marvel ha rappresentato simbolicamente un riscatto sociale per molti giovani americani, valori incarnati anche dalla stella dei Lakers che nel frattempo procede verso il recupero dall’infortunio alla caviglia.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.