I Los Angeles Lakers si apprestano a giocarsi gran parte della propria stagione questa notte contro Portland. Una vittoria darebbe loro la quasi-certezza di arrivare almeno sesti in classifica ed evitare il Play-in, condannando appunto i Blazers. Dovranno affrontare però questo incontro senza LeBron James, assente per il problema alla caviglia anche se Frank Vogel nelle scorse ore aveva precisato che “le ragioni mediche non c’entrano”. LA ha invece listato Anthony Davis come “probable”.

Poco fa LeBron James ha pubblicato un criptico tweet, interpretabile in diversi modi. “È tutto divertente finché il coniglio prenderà la pistola!” ha scritto la stella dei Lakers.

It’s all fun and games until the 🐰 got the gun! 😡😤😡😤👑 — LeBron James (@KingJames) May 7, 2021

Alcuni hanno collegato il tweet a Space Jam 2, visto che si parla di conigli e al fianco di James nel film ci sarà proprio Bugs Bunny. Un’altra chiave di lettura potrebbe essere relativa al momento dei Lakers, attualmente bersagliati da critiche e previsioni nefaste in vista dei Playoff. In questa interpretazione il coniglio sarebbero proprio i giallo-viola, al momento innocui perché falcidiati dagli infortuni ma pronti a diventare pericolosissimi nella post-season. Questa versione spiegherebbe anche le emoji arrabbiate presenti nel messaggio.

