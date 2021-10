Come si ricorderà, la scorsa stagione LeBron James ha disputato appena 45 partite, minimo in carriera, a causa di una brutta distorsione alla caviglia. L’infortunio pare averlo condizionato anche nei Playoff, dove James è arrivato ancora acciaccato e ha visto i suoi Los Angeles Lakers eliminati 4-2 da Phoenix al primo turno. Tra poche ore i Lakers apriranno la propria stagione regolare 2021-22 con la gara casalinga contro i Golden State Warriors, un re-match del Play-in dello scorso aprile.

James ha parlato dell’infortunio alla caviglia subito ormai diversi mesi fa, non dando grosse rassicurazioni ai Lakers. “La caviglia ci ha messo molto a riprendersi. Non ho giocato molto a basket per probabilmente i primi due mesi dell’estate, una cosa molto rara per me. La mia caviglia non rispondeva come volevo” ha dichiarato LeBron.

“La cosa migliore dell’estate è stata avere tempo. Avere tempo di prepararmi e di portare la caviglia al punto che volevo. Mi allenavo sempre, non sul campo da basket ma facevo altre cose. Vedevo come rispondeva la caviglia, finché sono arrivato ad un punto in cui non sentivo più dolore, avevo recuperato la flessibilità di sempre” ha proseguito James. La speranza è che ora abbia recuperato davvero e possa entrare nella nuova stagione al 100%. La superstar di LA ha disputato due gare in preseason, risultando già il migliore dei suoi nonostante le numerose sconfitte delle ultime settimane.

Per quanto riguarda però il cosiddetto load management, l’esclusione dalle partite delle stelle per permettere loro di recuperare meglio le forze, si è comunque detto contrario. “No, non mi prenderò partite di riposo. Non gioco le partite pensando agli infortuni. Inoltre, mi sento peggio se gioco meno minuti” ha dichiarato LeBron James.