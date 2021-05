NBA – LeBron James è molto vicino al ritorno in campo: ecco la data

Dopo le confortanti parole di Anthony Davis e Frank Vogel post-vittoria contro Phoenix, arrivano altri importantissimi aggiornamenti sulle condizioni di LeBron James. Dopo 4 partite di assenza a causa del fastidio alla caviglia, la stella dei Los Angeles Lakers dovrebbe tornare in campo domani nella gara contro i New York Knicks. Se non dovesse farcela, LeBron sarà in campo mercoledì contro gli Houston Rockets.

Yahoo Source: Lakers star LeBron James (ankle) has had two “really good days of workouts at a high level” and feels “great.” He plans to return Tuesday against Knicks or Wednesday against Rockets. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) May 10, 2021

Una notizia fondamentale per il rush finale dei Lakers, che proveranno ad evitare il Play-in in extremis. Con 4 gare da giocare, i giallo-viola hanno una partita di ritardo rispetto a Portland e gli scontri diretti a sfavore. Ciò significa che dovranno vincere praticamente tutti gli incontri rimanenti e sperare in alcuni passi falsi dei Blazers.

